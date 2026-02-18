تعرف إلى فوائد تناول التمر في شهر رمضان

يُعتبر التمر غذاءً مفيدًا، ولا سيّما في شهر رمضان، إذ يتميّز بغناه بالسكريات والفيتامينات، كما يُعدّ مصدرًا مهمًا للألياف والكربوهيدرات.

ويُعد تناوله عند الإفطار خيارًا مناسبًا، لأن الصيام قد يُعرّض الجسم لانخفاض سكر الدم أو الصداع أو الشعور بالخمول، فتُسهم العناصر الغذائية التي يحتويها التمر في التخفيف من هذه الأعراض وتزويد الجسم بالطاقة اللازمة.

كما يُعرف التمر بدوره في دعم الهضم، وقد يساعد في الوقاية من اضطرابات المعدة عند تناول كميات كبيرة من الطعام، بعد فترة طويلة من الامتناع عن الأكل.

وفيما يلي أبرز فوائد تناول التمر في شهر رمضان:

مصدر للطاقة أثناء الصيام

يمثل أحد أبرز أسباب تناول التمر في رمضان هو محتواه العالي من الطاقة، فحبة تمر واحدة تحتوي نحو 66 سعرة حرارية، معظمها من سكريات طبيعية مثل الغلوكوز والفركتوز، ما يجعله مصدراً سريعاً للطاقة، بعد يوم صيام طويل.

ويساعد الامتصاص السريع للسكر الجسم على التعافي من إرهاق الصيام وتحسين القدرة على أداء الصلاة والأنشطة.

كما أن تناول التمر في السحور يمنح طاقة تُفرَج تدريجياً، ما يساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول، خلال ساعات الصيام.

فيتامينات ومعادن أساسية

يعد التمر غنيا بعناصر غذائية مهمة تدعم الصحة العامة؛ من أبرزها:

البوتاسيوم: يدعم وظائف القلب والعضلات ويقلل التشنجات أثناء الصيام.

المغنسيوم: يساعد في تقليل التعب وتعزيز إنتاج الطاقة.

الحديد: يقي من فقر الدم ويساعد في نقل الأكسجين داخل الجسم.

فيتامين B6: يدعم صحة الدماغ ويعزز التركيز خلال ساعات الصيام.

وتفسر هذه العناصر سبب التوصية بتناول التمر في رمضان، إذ يساعد في الحفاظ على القوة والوضوح الذهني والترطيب.

كما أن تناوله في السحور يضمن إمداداً ثابتاً بالعناصر الغذائية ويقلل خطر الضعف والدوار خلال النهار.

فوائد الترطيب والهضم

بفضل محتواه الجيد من الماء، يساعد التمر في إعادة ترطيب الجسم بعد الصيام، وهو أمر أساسي للحفاظ على توازن السوائل، كما أن أليافه تدعم الهضم الصحي وتقلل مشكلات شائعة مثل الإمساك والانتفاخ.

ويُعد التمر أيضاً غذاءً مناسباً لبدء وجبة الإفطار لأنه يسهّل عملية الهضم.

وتجعل هذه الفوائد الغذائية التمر خياراً مهماً خلال رمضان، إذ يمدّ الجسم بالغذاء والطاقة، فضلاً عن كونه جزءاً من السنّة في الإفطار.