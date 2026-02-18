جرح عميق في نابولي.. النار تُدمّر مسرحاً تاريخياً

دمّر حريق الجزء ​الداخلي من مسرح سانازارو التاريخي في حي ثري بمدينة نابولي الإيطالية، بحسب ما ذكر مسؤولون أمس.

ويعتقد أن الحريق اندلع في مبنى سكني بحي تشيايا، لكن سرعان ما امتد إلى المسرح القريب الذي يعود إلى القرن الـ19، ما أدى إلى انهيار سقفه المقبب، وتدمير المقاعد الفخمة وصفوف من المقصورات المذهبة.

وقال ‌قائد فرقة الإطفاء في نابولي للصحافيين «‌لم يتبقَّ سوى القليل من المسرح، ​أما بالنسبة ‌للأسباب فمن ​السابق لأوانه تحديدها»، بينما أوضح رئيس بلدية نابولي، جايتانو مانفريدي، أن المؤشرات الأولية تنبئ بأن ​حريق المسرح لم يكن متعمداً، وذكر سكان أن الدخان الخانق غطى الحي منذ الفجر، واضطرت 22 أسرة إلى إخلاء المباني المحيطة، ونُقل أربعة أشخاص إلى المستشفى بعد استنشاق الدخان.

ووصف مانفريدي، عند وصوله إلى ​مكان الحادث، حريق المسرح بأنه «خسارة كبيرة» و«جرح عميق» لتاريخ المدينة وثقافتها.