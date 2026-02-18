مدافع شرطة دبي جاهزة لفرحة رمضان

يُمثّل مدفع رمضان إرثاً تعتز به شرطة دبي، وتحرص على تطويره وإيصاله إلى مختلف مناطق الإمارة.

وأوضحت شرطة دبي أن مدافع الإفطار الثابتة ستكون موجودة في ست مناطق رئيسة على مستوى الإمارة، تشهد كثافة سكانية وسياحية، تتمثّل في منطقة جي بي آر، وبرج خليفة، وداماك هيلز، ومدينة إكسبو دبي (ساحة الوصل)، ودبي فيستيفال سيتي، إلى جانب فندق فيدا كريك هاربور، كما أعدت 17 منطقة للمدفع الرحّال الذي سيبدأ رحلة تنقله بداية رمضان من حدائق دبي، ثم ون آند أونلي زعبيل، يليه مجلس أم سقيم، ثم منطقة جي بي آر، وبعدها فندق باب الشمس، ثم فندق الميدان، تليه القرية العالمية، ثم فندق أتلانتس، ثم مجلس ند الشبا، وبعده منطقة مرغم، ثم برج خليفة، تليه منطقة لهباب، ثم مجلس الخوانيج، بعده مرسى بوليفارد، ثم منطقة الورقاء، يليها فيدا كريك هاربر، وأخيراً حديقة البرشاء.