الأمسيات الرمضانية تضيء جزيرة ياس

أعلنت جزيرة ياس أبوظبي عن برنامج متكامل من التجارب الرمضانية التي تجمع بين كرم الضيافة وتنوع الخيارات والنكهات، ضمن أجواء مميزة تعكس خصوصية الشهر الفضيل، وتستقبل الجزيرة زوارها بأمسيات تتنوع بين موائد إفطار على الواجهة البحرية عند الغروب، وتجارب سحور تمتد حتى ساعات متأخرة من الليل، إلى جانب لقاءات وتجمعات عائلية واجتماعية في أجواء ومساحات خارجية.

وتستقبل «ياس باي ووترفرونت» الشهر الفضيل بأجواء مميزة، إذ تتألق الواجهة المائية بأجمل الديكورات والزينة التقليدية احتفاء بهذه المناسبة، وعلى امتداد الواجهة البحرية تتيح لزوارها فرصة الاجتماع للاستمتاع بنكهات رمضان الأصيلة، من خلال مجموعة متنوعة من تجارب الطعام والأطباق الموسمية المتوفرة طول المساء، كما تنظم الواجهة المائية جلسات لياقة بدنية يومية مجانية قبيل الإفطار، ويحظى الضيوف الصغار بمنطقة ألعاب مخصصة، في حين تضفي الموسيقى الحية والعروض الهادئة طابعاً مريحاً على الأمسيات الرمضانية على مدار الشهر.