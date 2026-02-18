«دبي للقرآن» تُرافق الصائمين بتلاوات عذبة

أعلنت إذاعة دبي للقرآن الكريم، التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، عن دورتها البرامجية الخاصة بشهر رمضان، التي تضم تلاوات عذبة، وبرامج تستهدف تزويد المستمعين بمحتوى إيماني.

وأكد الرئيس التنفيذي للمركز، عبدالله حمدان بن دلموك، أن الدورة البرامجية الرمضانية تجسد رسالة إنسانية تهدف إلى نشر خطاب ديني يُعزّز قيم التسامح، ويواكب التحول الرقمي، بما يسهم في توسيع دائرة التأثير الإيجابي وخدمة المجتمع، وتتضمن الدورة بث ختمات أجزاء القرآن الكريم بأصوات نخبة من القراء، بمعدل خمسة أجزاء يومياً، ومن بين البرامج «البيت المجن»، و«فضائل الأعمال» و«السيرة النبوية.. دروس وعبر».