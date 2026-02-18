مهرجان دبي للكوميديا يعود بـ 10 أيام من الضحك

كشف مهرجان دبي للكوميديا عن أن دورته الثامنة، التي ستكون الأضخم، ستنطلق في الثامن من أكتوبر المقبل، لتستضيف على مدار 10 أيام نخبة من أبرز نجوم الكوميديا، وكذلك المواهب الصاعدة، لتقدم باقة من العروض الترفيهية العالمية، التي تمنح الضيوف فرصة الاستمتاع بأجواء مليئة بالضحك والمرح.

ويستقطب المهرجان جمهوراً متنوعاً من مختلف الثقافات والفئات العمرية، ممن يفهمون لغة واحدة، وهي الضحك، وتمكنت دبي من تعزيز مكانتها مركزاً عالمياً للترفيه، في حين يعتبر المهرجان دليلاً على هذا التطور، حيث يوفر منصة مهمة لنجوم الكوميديا في المنطقة والعالم، تتيح لهم استعراض مواهبهم أمام جمهور الإمارة التي تحتضن نحو 200 جنسية.

وشهد المهرجان نمواً كبيراً منذ دورته الافتتاحية عام 2015، التي استضافت في سكاي دايف دبي أول عرض للفنان الكوميدي، ديف تشابيل، في الشرق الأوسط، واستقبل المهرجان على مدار دوراته الماضية أساطير الكوميديا وأبرز نجومها الصاعدين، ومنهم مو عامر، وباسم يوسف، وجون أشقر، وجاد المالح، ونمر، وفير داس، وغوراف كابور، وماز جبراني، ومورغان جاي، وغيرهم الكثير.

وأكدت دورة 2025 حضور المهرجان القوي، إذ تألقت عروضه في أربعة مواقع وبسبع لغات مختلفة، لتتيح للجمهور الاستمتاع بالأداء الكوميدي لأكثر من 70 فناناً من مختلف أنحاء العالم، قدموا ما يزيد على 60 ساعة من الكوميديا خلال 34 عرضاً.

ومع ترقب الإعلان قريباً عن أسماء الفنانين الرئيسين المشاركين في مهرجان دبي للكوميديا 2026، يتطلع الجمهور لخوض تجربة مليئة بالمواقف المضحكة واللحظات التي لا تُنسى.

. «المهرجان» يوفر منصة مهمة لنجوم الكوميديا في المنطقة والعالم، تتيح لهم استعراض مواهبهم أمام جمهور دبي التي تحتضن نحو 200 جنسية.