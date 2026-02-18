120 ألف زائر لمهرجان الفرجان في دبي

اختُتمت الأحد الماضي فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الفرجان، الذي نظّمته مؤسسة فرجان دبي على مدار 11 يوماً في حديقة مشرف الوطنية، وشهد المهرجان حضوراً كبيراً تجاوز 120 ألف زائر، إذ جذبت فعاليات المهرجان اهتمام مختلف الفئات العمرية، الذين حرصوا على الحضور للاستمتاع بالأنشطة التي جمعت بين المسابقات، والفنون المتعددة، وألعاب الحوي، وبطولة دبي للطبخ الشعبي، ومشاريع ريادة الأعمال، ومبادرة «تاجر الفريج الصغير»، ما أسهم في تعزيز أواصر التضامن المجتمعي بين أبناء الإمارة، وخلق تجربة متكاملة تعكس روح دبي وقيمها الأصيلة.

وقالت مديرة فرجان دبي، علياء الشملان، إن المهرجان شهد إقبالاً كثيفاً، مرجعةً ذلك إلى زيادة المساحة المُقام عليها المهرجان مقارنة بالأعوام الماضية، مشيرة إلى أن هذا النجاح الكبير يعكس حرص أهالي دبي على المشاركة في الفعاليات التي تُعزّز الروابط الاجتماعية، وتوفر فرصاً للتعلم والتطوير والابتكار.

وأضافت أن المهرجان هذا العام نجح في تلبية مختلف أذواق الحضور من خلال برنامج حافل بالفعاليات، إذ شهد مشاركة 56 مطعماً ومشروعاً منزلياً، وتنظيم 121 ورشة عمل متنوعة للأطفال، فضلاً عن 150 فعالية تشمل المسابقات والمواهب الفنية كالغناء والعزف الموسيقي والفن التشكيلي.

وأكّدت الشملان أن المهرجان لم يكن مجرد فعالية ترفيهية، بل منصة مجتمعية متكاملة تجمع بين الترفيه والتعليم ودعم الاقتصاد المحلي، كما أن إشراك الأطفال في ورش العمل ومبادرات ريادة الأعمال يُعزّز لديهم روح المسؤولية والثقة بالنفس، ويغرس فيهم قيم العمل والاجتهاد منذ الصغر، بما يسهم في إعداد جيل واعٍ ومبادر قادر على الإسهام في مسيرة التنمية.

. 11 يوماً حفلت بالفعاليات خلال «المهرجان»، الذي اختُتم الأحد الماضي.