برنامج حديقة العين في رمضان.. حافل بالتجارب والفنون

تستقبل حديقة الحيوانات بالعين، إحدى أكبر حدائق الحيوانات في الشرق الأوسط، زوارها خلال شهر رمضان المبارك ببرنامج حافل وتجارب عائلية فريدة، مع مواعيد زيارة جديدة تمتد يومياً من الساعة 2:00 ظهراً حتى 10:00 مساءً، مقدّمةً أنشطة مبتكرة، وأطباقاً رمضانية تقليدية بنكهات أصيلة.

في أوقات ما بعد الظهر وخلال الأمسيات الرمضانية، يمكن للزوار الاستمتاع بنسمات الشتاء المنعشة وهم يتنزهون وسط الطبيعة الخلّابة، ويتعرّفون على أكثر من 4000 حيوان من الثدييات والطيور والزواحف في بيئات طبيعية تحاكي مواطنها الأصلية.

وفي المساء، ستعيش العائلات أجواءً هادئة على أنغام العود والقانون ضمن أمسيات فنية بطابع تراثي، وفي منطقة البافليون تعود الألعاب الشعبية التراثية للأطفال، حيث يمكن للصغار الاستمتاع بالرسم على الوجوه، ومناطق اللعب المستوحاة من الحيوانات، أو تزيين الأيدي بنقوش الحناء، في أجواء عائلية ممتعة.

ولعشاق الرياضة، تعود فعالية سباق ليلة رمضان في حديقة الحيوانات بالعين في 28 الجاري.

ويمكن للضيوف الراغبين في التعمّق في معارف الحياة البرية والتراث والاستدامة زيارة مركز الشيخ زايد لعلوم الصحراء، وهو صرح ثقافي وتعليمي عالمي المستوى يقع بقلب حديقة الحيوانات في العين.

