تفاوت في ساعات الصيام خلال 2026 بين الدول المختلفة

يترقّب أكثر من مليار مسلم حول العالم حلول شهر رمضان 2026، في وقت تشير التوقعات إلى أن ساعات الصيام هذا العام ستكون أقصر نسبياً مقارنة بالعام الماضي، مما يمنح الصائمين قدرا من الراحة.

تتباين مدة الصيام من دولة إلى أخرى تبعاً للموقع الجغرافي وخطوط العرض، ويختلف ذلك حسب توقيت الشروق والغروب في كل منطقة.

وفي دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تبقى ساعات الصيام معتدلة نسبياً لقربها من خط الاستواء، بينما تزداد المدة كلما اتجهنا شمالاً بسبب طول ساعات النهار، في حين تقصر جنوبا حيث تكون ساعات الضوء أقل.

وفي الإمارات العربية المتحدة، يُتوقع أن تبلغ مدة أول أيام الصيام نحو 12 ساعة و46 دقيقة، أي أقل بحوالي نصف ساعة من أول أيام رمضان العام الماضي الذي وصل إلى 13 ساعة و16 دقيقة، على أن تزداد المدة تدريجياً مع تقدم أيام الشهر.

فيما تشهد المناطق الشمالية البعيدة مثل روسيا وغرينلاند وآيسلندا أطول فترات الصيام بسبب ارتفاع خطوط العرض.

كما تسجل دول مثل النرويج والسويد وفنلندا أكثر من 16 ساعة صيام يومياً، وقد تصل المدة في بعض المناطق المرتفعة شمالاً، بما فيها أجزاء من كندا، إلى نحو 20 ساعة نتيجة طول النهار الشديد.

في المقابل، تسجل الدول القريبة من خط الاستواء أو الواقعة في نصف الكرة الجنوبي ساعات صيام أقصر، مثل البرازيل والأرجنتين وأوروغواي وجنوب أفريقيا وتشيلي ونيوزيلندا، حيث تتراوح المدة عادة بين 11 و13 ساعة.

أما المناطق الاستوائية مثل إندونيسيا وماليزيا وكينيا فتشهد صياماً مستقراً نسبياً يتراوح بين 12 و14 ساعة.