إعادة "ليرات ذهبية" ألقتها مالكتها بالقمامة في الأردن

استعاد موظفون في أمانة العاصمة الأردنية عمان كيساً ألقي في القمامة عن طريق الخطأ يحتوي على 16 ليرة ذهبية تقدر قيمتها بنحو 62 ألف درهم إماراتي.

وقالت وسائل إعلام أردنية أن سيدة ألقت الكيس بالخطأ داخل النفايات قبل أن ينقلها حارس البناية التي تقطنها إلى حاوية القمامات.

وأضافت أن السيدة تواصلت مع أمانة عمان فور اكتشافها الخطأ، حيث تم تفتيش طاحنة النفايات إلى حين العثور على الكيس وإعادة الليرات الذهبية إلى صاحبتها.