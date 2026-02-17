تخلصت من عريس لاتحبه بحيلة وخرافة غريبة

في منطقة أوريا بولاية أوتار براديش الهندية، لجأت شابة إلى حيلة غريبة ومحكمة مستخدمة جلد ثعبان مسلوخ لتفادي زواجٍ مُرتّب من رجل لاتحبه، ما أثار ضجة واسعة وأشعل موجة من التأويلات والخرافات المحلية.

واختفت رينا، وهي في أوائل العشرينيات من عمرها، من منزل عائلتها من دون أن تترك أثرًا. وعندما دخل أقاربها غرفة نومها، وجدوا ملابسها ومجوهراتها مرتّبة بعناية على السرير، وإلى جانبها جلد ثعبان مسلوخ يبلغ طوله نحو متر ونصف، موضوع بطريقة لافتة للنظر.

المشهد الغريب شدّ انتباه الجيران سريعًا، ففسّره بعضهم استنادًا إلى الفلكلور المحلي. ففي المعتقدات الشعبية، تُعرف «ناجين» بأنها امرأة أسطورية يُعتقد أنها قادرة على التحول إلى ثعبان، ما دفع كثيرين إلى الاعتقاد بحدوث أمر خارق للطبيعة.

واستُدعيت الشرطة للتحقيق في واقعة الاختفاء. وبعد معاينة الموقع، استبعدت السلطات الروايات المرتبطة بالخوارق، ورجّحت أن الشابة دبّرت المشهد عمدًا لتضليل عائلتها ومجتمعها، وكسب الوقت لتنفيذ خطتها ومغادرة المنزل.

ووفقًا لما نقلته صحيفة «نيوز ويب جورنال» عن الشرطة، كان من المقرر أن تدخل رينا في زواجٍ مُرتّب لا تريده، في حين كانت على تواصل سري مع شاب من قريتها تربطها به علاقة عاطفية. وقد أتاح لها هذا التخطيط، الذي تضمّن استخدام جلد الثعبان، التسلل بعيدًا من دون إثارة الشبهات والهروب مع من اختارته شريكًا لحياتها.

وفي وقت لاحق، ظهرت رينا في مقطع فيديو برفقة شريكها، الذي أصبح زوجها، مرتدية زيّ الزفاف التقليدي. وأكدت أمام الكاميرا رضاها عن قرارها، طالبةً السماح لهما بالعيش بسلام. وسرعان ما انتشر الفيديو عبر الإنترنت، منهياً لغزًا شغل المجتمع المحلي لأيام.

وأكدت السلطات سلامة رينا وزوجها، مشددة على أن القضية انتهت بصورة سلمية.