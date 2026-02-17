21 قطة وكلب وثعبان لدى بريطانية ممنوعة من تربية الحيوانات

جددت الشرطة البريطانية قرار منع امرأة من اقتناء الحيوانات الأليفة، بعدما عُثر داخل شقتها في شرق لندن على 21 قطة وكلب وثعبان ضخم، رغم أنها خاضعة لحظر دائم منذ سنوات.

وبدأت الجمعية الملكية لمنع القسوة على الحيوانات (RSPCA) تحقيقًا في يناير2025، إثر بلاغ من طبيب بيطري أعرب عن قلقه بشأن قطة أُحضرت إلى عيادته في حالة صحية حرجة. ورغم محاولة إنقاذها عبر علاج طارئ، تقرر لاحقًا إنهاء حياتها رحمةً بها بسبب تدهور وضعها الصحي.

وتوصل مسؤول إنقاذ الحيوانات، مايكل هارينغتون، إلى أن مالكة القطة هي راشيل شي ين (38 عامًا). وكشفت التحقيقات أن شي ين، التي صدر بحقها قرار منع مدى الحياة من اقتناء الحيوانات في يونيو (حزيران) 2015، سجّلت حيواناتها بأسماء مختلفة لدى عدد من العيادات البيطرية، في محاولة للتحايل على القرار.

وفي فبراير من العام الماضي، داهم ضباط الجمعية، بدعم من الشرطة، شقة في منطقة هوكستون بشرق لندن، حيث عثروا على الحيوانات تعيش في ظروف وُصفت بالقذرة والخطيرة. وتمت مصادرة جميع الحيوانات ونقلها إلى عيادات بيطرية لتقييم حالتها الصحية، فيما أظهرت الفحوص أن تسع قطط كانت تعاني مشكلات صحية نتيجة عدم تلبية احتياجاتها الأساسية بشكل مناسب.

ومثلت شي ين أمام محكمة هايباري كورنر الجزئية يوم الأربعاء 21 يناير الماضي، حيث اعترفت بخرق قرار المنع الصادر بحقها، وأقرت بعدم توفير الرعاية الكافية لتسع قطط كانت تحت مسؤوليتها.

وقضت المحكمة بتجديد منعها مدى الحياة من امتلاك أو تربية الحيوانات، وألزمتها بدفع 500 جنيه إسترليني (نحو 680 دولارًا) كتكاليف. كما حُكم عليها بالسجن 14 أسبوعًا مع وقف التنفيذ لمدة 12 شهرًا، إضافة إلى إلزامها بـ15 يومًا من أنشطة إعادة التأهيل، و40 ساعة من العمل غير المدفوع، ودفع رسم إضافي للضحية بقيمة 154 جنيهًا إسترلينيًا (نحو 210 دولارات).

ونقلت صحيفة «مترو» عن شي ين قولها إنها تحب الحيوانات، لكنها استقبلت عددًا كبيرًا منها من أصدقاء كانوا يسافرون بين المملكة المتحدة والصين.