الحكومة الهندية تبحث مع منصات التواصل فرض قيود عمرية

تبحث الهند مع شركات التواصل الاجتماعي فرض قيود عمرية، وذلك عقب قرار أستراليا حظر المنصات الشهيرة للأطفال دون 16 عاماً، حسبما أعلن وزير التكنولوجيا أشويني فايشناو.

وأضاف فايشناو للصحافيين في قمة "إيمباكت إيه آي" حول الذكاء الاصطناعي "هذا أمرٌ بات مقبولاً في العديد من الدول، أي ضرورة وجود تنظيم قائم على العمر".

وتابع "نجري حالياً محادثات مع مختلف منصات التواصل الاجتماعي حول تقنية التزييف العميق والقيود العمرية، ونبحث في أفضل السبل لتطبيقها".

وطبقت أستراليا في ديسمبر حظراً ألزم منصات تيك توك ويوتيوب وسناب شات، بالإضافة إلى عدد من منصات التواصل الاجتماعي الرائدة الأخرى، بتعطيل حسابات المستخدمين الاستراليين الذين تقل أعمارهم عن 16 عاما، تحت طائلة مواجهة غرامات باهظة.

ولفت فايشناو أيضاً إلى ضرورة تشديد الرقابة على المحتوى المُتلاعب به على الإنترنت.

وقال "نحن بحاجة إلى تنظيم أقوى بكثير لتقنية التزييف العميق".

وأضاف "أعتقد أن هذه المشكلة تتفاقم يوماً بعد يوم. وبالتأكيد هناك حاجة الى حماية أطفالنا ومجتمعنا من هذه الأضرار".

وشددت الهند الأسبوع الماضي القواعد المنظمة للذكاء الاصطناعي، إذ طلبت من منصات التواصل الاجتماعي وضع علامات واضحة على محتوى الذكاء الاصطناعي والامتثال لطلبات السلطات إزالة المحتوى في غضون ثلاث ساعات.