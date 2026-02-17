العالم يشهد أول كسوف شمسي في 2026

يستعد العالم لمشاهدة أول كسوف شمسي لعام 2026، اليوم، والذي أطلق عليه أحد علماء وكالة أبحاث الفضاء الأمريكية (ناسا) اسم "كسوف حلقة النار"، بحسب شبكة جيو نيوز التلفزيونية الباكستانية.

وبحسب المدير المشارك للاتصال العلمي في قسم علوم الفيزياء الشمسية في مركز جودارد لرحلات الفضاء التابع لناسا في جرينبيلت بولاية ماريلاند الأمريكية، الدكتور سي أليكس يونج، فإن الكسوف يحدث عندما "يمر القمر مباشرة بين الأرض والشمس".

وأضاف الدكتور يونج أن القمر لن يكون قادرًا على تغطية قرص الشمس بالكامل بسبب كونه بعيدًا جدًا في مداره، مضيفًا، "سينتج عن هذا حلقة مضيئة من ضوء الشمس تحيط بالصورة الظلية المظلمة للقمر، مثل 'حلقة من النار".

وقال يونج إن أفضل موقع لرؤية حلقة النار للكسوف الشمسي الحلقي ستكون من أجواء القارة القطبية الجنوبية (أنتاركتيكا).

وأضاف أن الكسوف الجزئي سيكون مرئيًا أيضًا من باقي القارة الجليدية، وكذلك من أجزاء من قارة أفريقيا وأمريكا الجنوبية.

وأوضح العالم يونج أنه من المقرر أن يبدأ الكسوف في الساعة 0956 بالتوقيت العالمي الموحد.

ووفقًا لناسا، تحدث الكسوفات الشمسية الحلقية كل عام أو عامين ومن المتوقع أن يحدث الكسوف التالي في 6 فبراير 2027، والذي سيكون مرئيًا من أمريكا الجنوبية وأفريقيا.

ووفقًا لموقع "تايم أند ديت"، فإن 2% فقط من سكان العالم ستتاح لهم فرصة مراقبة هذه الظاهرة المذهلة.

يشار إلى أن موقع " تايم أند ديت "، هو منصة نرويجية رائدة عالمياً، ومتخصصة في تتبع وحساب وتقديم معلومات دقيقة حول الظواهر الزمنية والفلكية. ويُعد مصدراً موثوقاً للتحقق من الحقائق المتعلقة بالوقت، الشروق والغروب، التقويم، والأطوار القمرية، كما يغطي المناسبات الزمنية المعتمدة عالمياً.