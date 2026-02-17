وفاة بيلي شتاينبرغ أحد أبرز كتاب الأغاني بالثمانينات والتسعينات

توفي كاتب الأغاني الأميركي بيلي شتاينبرغ، أحد أكثر كتّاب الأغاني غزارة في الإنتاج خلال الثمانينات والتسعينات، المعروف خصوصا بكتابة كلمات أغنية مادونا "لايك إيه فيرجين"، الاثنين في كاليفورنيا عن 75 عاما، وفق تقارير إعلامية أميركية.

وقالت محاميته لوري سوريانو لمجلة فراييتي إنه توفي بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

إلى جانب مادونا، كتب شتاينبرغ أغنيات لسيندي لوبر ("ترو كولورز")، وويتني هيوستن ("سو إيموشنل")، وفرقة ذي بريتندرز ("آيل ستاند باي يو")، بالتعاون مع الملحن توم كيلي.

كما كتب أيضاً أغنيات للمغنية الكندية سيلين ديون.

حصل شتاينبرغ على جائزة غرامي عام 1996 عن عمله في ألبوم سيلين ديون "فالينغ إنتو يو" الذي نال جائزة ألبوم العام.

وقد أُدخل شتاينبرغ إلى قاعة مشاهير كتّاب الأغاني عام 2011. وقالت المؤسسة المخصصة لكتّاب الأغاني عند انضمامه إليها "أصبحت العديد من أغانيه من الكلاسيكيات الخالدة، ولا تزال تُلهم العديد من الفنانين المرموقين".