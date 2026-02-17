منتدى دبي للصورة.. حاضنة المخضرمين والواعدين

كشفت الأمانة العامة لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي «هيبا»، عن نتائج النسخة الرابعة من «منتدى دبي للصورة» الذي عُقد، أخيراً، في دبي عقب الحفل الختامي للدورة الـ14، بجدول فعاليات مُكثّف شَمِلَ ست فعاليات متنوّعة قدّمته نخبة من الشخصيات الفوتوغرافية البارزة، من الإمارات والكويت ومصر، وفلسطين وإثيوبيا والولايات المتحدة الأميركية.

وقال الأمين العام للجائزة، علي خليفة بن ثالث: «سعداء بالإقبال الكبير على حضور فعاليات النسخة الرابعة للمنتدى، والأهم الانطباعات الإيجابية للجمهور الذي كان ممتناً للمادة المعرفية والمهارية والقيمة الفوتوغرافية الثمينة المُهداة لحضور المنتدى».

وأضاف: «حضور 300 مصور للفعاليات أمر مُبشر، وسعدنا بنتائج الاستطلاع للجمهور التي أظهرت أن 93% أكّدوا أنه الحدث الأكثر تحفيزاً وقيمةً معرفية في المنطقة، و96% طالبوا بتمديد أيام المنتدى وتنفيذ أكثر من نسخة في العام».

وتابع بن ثالث: «تحرص (هيبا) على تقديم الأوعية المعرفية والمهارية المنسجمة مع مستجدات صناعة التصوير على مستوى العالم، والنتائج الإيجابية لتقييم الجمهور للمنتدى بهذا المستوى هو الرؤية التي أُسِّست الجائزة لتحقيقها على أرض الواقع، ونحن ندرس حالياً هذه المطالب بجديّة».

وشهد اليوم الأول للمنتدى جولة تصوير عملية في مناطق دبي القديمة بعنوان «عبر أزقة الزمن»، قادتها المصورة الإماراتية علا اللوز صباحاً حتى الظهيرة، بعد ذلك استمتع الجمهور وتفاعلوا مع جلسة حوارية بعنوان «التصوير في عصر الذكاء الاصطناعي» أدارها رئيس تحرير مجلة ناشيونال جيوغرافيك العربية، المصور الإماراتي حسين الموسوي، وشاركت فيها المصورة الإثيوبية عايدة مولونة، والفنان البصري الفلسطيني يحيى قدورة، والمصورة الأميركية كارين أيجنر. وكان ختام اليوم الأول مع محاضرة «السرد القصصي رغم التحديات» للمصور الأميركي ريك سمولان، الفائز بالجائزة التقديرية للدورة الـ14.

أمّا اليوم الثاني من المنتدى فبدأ صباحاً بجولة تصوير في متحف المستقبل بعنوان «سيمفونية الخطوط: التصوير المعماري» تحت قيادة المصور المصري وائل أنسي. بعد ذلك استمتع الجمهور وتفاعل مع ورشة عمل بعنوان «التعديل الذكي باستخدام لايت روم» قدّمها المصور الكويتي ماجد سلطان الزعابي. أمّا الفعالية الختامية فكانت محاضرة بعنوان «فن المحتوى المؤثّر» قدَّمها المصور الأميركي الفائز بجائزة صُنّاع المحتوى لهذه الدورة «مارك سميث».

وأعرب المصورون المخضرمون عن إعجابهم باهتمام جمهور المصورين بحضور الموضوعات المطروحة في المنتدى، وقدّموا عدداً من الاقتراحات الخاصة بموضوعات النسخة المقبلة، وعلى رأسها الملكية الفكرية وحماية حقوق المصور، ووضع فريق الجائزة ذلك في الاعتبار.

الأكثر تحفيزاً

قالت إدارة الأمانة العامة لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي «هيبا»، إن «تفاعلات الجمهور مع منتدى دبي للصورة كانت إيجابية رغم اختلاف الآراء في التفضيل بين قوة الفعاليات وأهميتها، إلا أن الإجماع كان على أن المنتدى هو الحدث الأكثر تحفيزاً وقيمةً معرفية في المنطقة، حيث طالب بعض المصورين بتمديد أيام المنتدى ليشمل المزيد من الفعاليات، بينما اعتبر آخرون أن الجمهور متعطّش لهذا النوع من القيمة المعرفية والمهارية، وأن الحدث يجب أن يُقام أكثر من مرة واحدة في العام، ونتوقّع من (هيبا) تحقيق ذلك، فهي الأكثر عطاءً للمصورين التوّاقين للنجاح والتطوّر».