«مرسم حر» يحتفي بقدرات أصحاب الهمم

نظم مركز العين للتوحد، التابع لهيئة زايد لأصحاب الهمم، المعرض الطلابي الفني السادس لأصحاب الهمم «مرسم حر 2026»، تحت شعار «بألوانهم تزهو الطبيعة»، برعاية شركة أدنوك، وحديقة الحيوانات في العين التي استضافت الحدث.

ويسلط المعرض الضوء على الطاقات الإبداعية والمواهب الفنية لأصحاب الهمم، وتعزيز دور الفن وسيلة للتعبير والدمج المجتمعي.

وشارك في المعرض 200 من الطلاب أصحاب الهمم من منتسبي مراكز الرعاية والتأهيل التابعة للهيئة، ومن مختلف مدارس وزارة التربية والتعليم، ومدارس دائرة التعليم والمعرفة، وطلبة مراكز الرعاية والتأهيل لأصحاب الهمم على مستوى الدولة، وبمشاركة فاعلة من أولياء الأمور، إلى جانب حضور ممثلي الجهات الشريكة.

وأكدت مديرة مركز العين للتوحد، موزة أحمد السلامي، أن تنظيم المعرض يأتي انسجاماً مع مستهدفات عام الأسرة 2026، ويعكس التزام الهيئة بتمكين مختلف فئات أصحاب الهمم وصقل مواهبهم الإبداعية في بيئة داعمة ومحفزة، مشيرة إلى أن معرض «مرسم حر» يُمثّل منصة إنسانية وإبداعية تحتفي بقدرات أصحاب الهمم، وتعزّز دور الأسرة شريكاً أساسياً في مسيرة التمكين، وأضافت أن هيئة زايد لأصحاب الهمم تؤمن بأن الفن لغة عالمية قادرة على إبراز الطاقات الكامنة، وبناء الثقة بالنفس، وترسيخ قيم الدمج والمشاركة المجتمعية، بما ينسجم مع رؤية قيادتنا الرشيدة لبناء مجتمع شامل ومستدام.

من جانبه، قال مدير عام حديقة الحيوانات بالعين بالإنابة، المهندس أحمد عيسى الحراصي هذه الفعالية تعكس إيمان الحديقة بأهمية دور الفن كأداة للتعبير والدمج، وضرورة توفير منصات تتيح لأصحاب الهمم إبراز مواهبهم وإبداعاتهم في بيئة داعمة ومحفزة.