على الأرض وفي الأجواء.. «طيران الإمارات» تحتفي بالصائمين

أكملت «طيران الإمارات» استعداداتها لتقديم خدمات خاصة لعملائها خلال شهر رمضان المبارك هذا العام، حيث ستقدّم الناقلة الآلاف من علب وجبات الإفطار للركاب الصائمين على متن الطائرة وعند بوابات الصعود، كما ستوفر سجادات صلاة مجانية تحمل علامة «طيران الإمارات»، وستقدّم الأطباق الرمضانية التقليدية في صالاتها، بينما ستُعزّز المحتوى الديني والبرامج والمسلسلات الرمضانية عبر نظامها للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي «ice».

ولضمان أعلى مستويات الدقة للمسافرين الصائمين، تعتمد «طيران الإمارات» أداة فريدة لحساب أوقات الإمساك والإفطار أثناء الرحلة، استناداً إلى أوقات شروق الشمس وغروبها في الموقع الذي تُحلّق فوقه الطائرة، باستخدام بيانات خطوط الطول والعرض وارتفاع الطائرة عن الأرض، وسيعلن القبطان عن هذه المواعيد للركاب.

وتُقدّم «طيران الإمارات» بصالاتها السبع في مطار دبي الدولي تشكيلة من الحلويات العربية والتمور والقهوة العربية طوال رمضان، وتُختتم التجربة بتشكيلة من الحلويات والمشروبات الرمضانية.

ويعرض نظام «طيران الإمارات» للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي «ice»، خلال الشهر الفضيل، محتوى دينياً مميزاً باللغة العربية، كما تتوافر أيضاً مجموعة من المسلسلات والأعمال الدرامية الجديدة.