وفاة الممثل روبرت دوفال الحائز على جائزة الأوسكار عن عمر يناهز 95 عاماً

قالت ⁠مجلة ‌فارايتي الأميركية ⁠إن الممثل ⁠الأميركي روبرت دوفال ​الذي اشتهر بأدواره في أفلام ⁠مثل "‌العراب"، و "​القيامة الآن" ⁠توفي ‌عن عمر ناهز 95 عاماً أمس الأحد بولاية فيرجينيا، بعد مسيرة فنية امتدت لأكثر من سبعة عقود، ترك خلالها بصمة لا تُمحى في عالم السينما والمسرح والتلفزيون. فاز دوفال بجائزة الأوسكار لأفضل ممثل واشتهر بدور محامي المافيا في فيلم "العراب" إلى جانب العديد من الأدوار الصعبة الأخرى في مسيرة سينمائية شهيرة امتدت لسبعة عقود.

وأشارت صحيفة "الجارديان" إلى أن دوفال رُشّح دوفال لجائزة الأوسكار سبع مرات، وفاز بها مرة واحدة كأفضل ممثل عام 1984 عن دوره في فيلم Tender Mercies، حيث جسّد مغنّي موسيقى ريفية يحاول التغلب على إدمان الكحول.

لعب دوفال الدور الذي لا يُنسى كمستشار عائلة كورليوني أو كبير المستشارين في فيلم “العراب” للمخرج فرانسيس فورد كوبولا، مما أكسبه أول ترشيحاته لجائزة الأوسكار السبعة عن فيلم عام 1972، وأعاد تأدية الدور بعد ذلك بعامين في “العراب الجزء الثاني”. ترك دوفال “العراب الجزء الثالث”، بسبب نزاع على الأجر.

ولد دوفال في سان دييغو، كاليفورنيا – كان والده ضابطًا بحريًا محترفًا – ولعب دوفال مجموعة متنوعة من الأدوار بدءًا من رعاة البقر وحتى الرجال العسكريين.

التحق بكلية برينسيبيا في إلينوي وخدم في الجيش خلال الحرب الكورية قبل أن ينتقل إلى نيويورك ويدرس الدراما تحت إشراف مدرب التمثيل الشهير سانفورد مايسنر. خلال تلك الفترة، شارك في شقة مع داستن هوفمان وقضى بعض الوقت مع جين هاكمان، وهو ممثل شاب آخر حقق نجاحًا أكبر.

ظهر دوفال في عدة مسرحيات قبل أن يظهر في النسخة السينمائية من فيلم “To Kill a Mockingbird” عام 1962 في الدور الصغير ولكن المهم الذي لعبه آرثر “بو” رادلي. (أطلق فيما بعد على أحد كلابه اسم “بوو”).