قطر: تعميم نظام البصمة الإلكترونية لطلاب المدارس في سبتمبر المقبل

أعلنت وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي في قطر لولوة راشد الخاطر، تعميم نظام البصمة الإلكترونية بين طلاب المدارس ابتداءً من شهر سبتمبر المقبل، الهدف منه تحسين متابعة الطلاب، سواء في الحافلات أو في المدارس، وتعزيز سلامتهم وأمنهم، بالإضافة إلى تمكين أولياء الأمور، كما وزارة، من متابعة حضور الطلاب.

جاء ذلك في سياق الكلمة التي ألقتها الخاطر خلال حفل جائزة قطر للتميّز العلمي بدورتها التاسعة عشرة أمس الأحد.

وقالت الخاطر، في الحفل الذي رعاه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في الدوحة: "في إطار معالجة التحديات التشغيلية، جرى تطوير مشروع حضوري بالشراكة مع شركة مواصلات كروة، وهي منظومة حلول تقنيّة لتحسين متابعة حضور الطلاب في الحافلات والمدارس".

وأشارت الوزيرة القطرية إلى أنّ نظام البصمة الإلكترونية يُطبَّق، بصورة تجريبية، في ستّ من مدارس دولة قطر حالياً، وذلك تمهيداً للتوسّع فيه. وأكدت أنّ تعميم هذا النظام على كلّ المدارس سوف يجرى في شهر سبتمبر 2026، الأمر الذي سوف يمكّن أولياء الأمور، كما وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في دولة قطر، من متابعة حضور طلاب المدارس وتعزيز أمنهم وسلامتهم وسرعة وصولهم إلى وجهاتهم.

ويعتمد نظام البصمة الإلكترونية على تقنيّة التعرف إلى بصمات الأصابع أو الوجه من أجل تسجيل الحضور بدقّة، الأمر الذي من شأنه أن يقلّل من الاعتماد على السجلات اليدوية ويمنع التزييف أو التوقيع نيابة عن الآخرين. ومن الفوائد الرئيسية لهذا النظام في مجال التعليم، تقليل الجهد اليدوي للمعلّمين في تسجيل الحضور، وإرسال إشعارات فورية للوالدَين في حال غياب ابنهما الطالب، وتعزيز الأمان من خلال تقييد الوصول غير المصرّح به، والمساعدة في تتبّع الأداء بناءً على سجلات الحضور.