عطل تقني يضرب منصة "إكس" في عدد من الدول

واجه عدد من مستخدمي منصة إكس مشكلات تقنية متكررة، وجاءت تلك الأعطال بعد الإعلان عن عطل تقني بعدد من المنصات الأخرى. وضرب عطل تقني واسع منصة إكس، ما أدى إلى تعطل جزئي لبعض الخدمات في العديد من الدول حول العالم.

وتسبب الخلل الفني في صعوبة مؤقتة بالوصول إلى بعض الخدمات، وسط شكاوى متزايدة من المستخدمين بشأن بطء التحميل أو انقطاع الخدمة بشكل كامل لفترات متقطعة.

وبحسب بيانات موقع downdetector، تم الإبلاغ عن أكثر من 11 ألف حالة انقطاع في خدمات "إكس" خلال الساعة الماضية.