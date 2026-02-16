هدية القرية العالمية للعائلات في رمضان.. 4 تذاكر بسعر واحدة

تحتفي القرية العالمية، وتماشياً مع عام الأسرة، بموسمها الـ30 بتقديمها عرضاً خاصاً للعائلات تدعوهم فيه إلى استكشاف عالمٍ أكثر روعةً خلال شهر رمضان المبارك.

ويمكن للعائلات شراء أربع تذاكر دخول بسعر 30 درهماً فقط، فيما سيتم احتساب أي تذاكر إضافية بسعر 7.5 درهم لكل واحدة، لتقدم القرية العالمية فرصةً مثالية للعائلات والمجموعات الكبيرة للاجتماع حول مائدة الإفطار أو السحور، أو قضاء أوقات حافلة بالمرح وأمسيات رمضانية رائعة، واستكشاف الخيارات المتنوعة التي تزخر بها الوجهة من المطاعم وتجارب التسوق والألعاب والوجهات الترفيهية الغامرة، والتجارب الثقافية الفريدة من نوعها.

ويسري عرض الباقة العائلية للقرية العالمية لفترة محدودة، ويمكن الحصول على التذاكر حصراً من شبابيك تذاكر القرية العالمية. وتفتح الوجهة أبوابها خلال الشهر الفضيل من الساعة 5:00 مساءً وحتى 1:00 بعد منتصف الليل من الأحد إلى الأربعاء، ومن 5:00 مساء حتى 2:00 بعد منتصف الليل من الخميس حتى السبت.

وامتداداً لالتزامها الراسخ بتعزيز مكانتها كواحدةً من أبرز وجهات التسوق والتجارب الثقافية والترفيهية على مستوى المنطقة، تقدم القرية العالمية لضيوفها من العائلات والمجموعات ضمن موسمها الـ 30 تجربة نابضة تحتفي بروح المجتمع ومعاني التلاقي في أجواء استثنائية لا تنسى.