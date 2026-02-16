الذكاء الاصطناعي يكتشف مرضاً خطيراً يهدد حياة الحوامل

كشف باحثون من كلية بايلور للطب عن نموذج مبتكر للذكاء الاصطناعي قادر على اكتشاف حالة طبية خطيرة تهدد حياة الحوامل تُعرف باسم "طيف المشيمة الملتصقة" (PAS)، وتعد من أبرز أسباب وفيات ومضاعفات الأمهات حول العالم.

وجاء ذلك وفق نتائج دراسة حديثة عُرضت خلال اجتماع الحمل لعام 2026 الذي نظمته Society for Maternal-Fetal Medicine، حيث تُعد هذه الحالة من أخطر مضاعفات الحمل، وتحدث عندما تلتصق المشيمة بشكل غير طبيعي بجدار الرحم، غالباً بسبب جراحات سابقة مثل الولادة القيصرية.

وقد يؤدي عدم اكتشافها مبكراً إلى نزيف حاد وفشل متعدد في الأعضاء، وقد يصل الأمر إلى الوفاة.

وأكد الباحثون أن نحو نصف حالات المشيمة الملتصقة لا يتم تشخيصها أثناء الحمل باستخدام طرق الفحص التقليدية مثل تقييم عوامل الخطورة أو التصوير بالموجات فوق الصوتية، ما يزيد احتمالات المضاعفات الخطيرة عند الولادة. كما أن معدلات الإصابة بهذه الحالة تشهد ارتفاعاً ملحوظاً، خصوصاً في الولايات المتحدة.

وطور فريق من الباحثين برنامج ذكاء اصطناعي يعتمد على شبكة عصبية التفافية، وتم تدريبه باستخدام نحو 40 ألف صورة موجات فوق صوتية ثنائية الأبعاد للمشيمة.

وخلال الدراسة، قام الباحثون بتحليل صور 113 سيدة معرضة لخطر الإصابة بالحالة، جميعهن أنجبن في Texas Children's Hospital بين عامي 2018 و2025، وكان متوسط عمر الحمل عند إجراء الفحص بالموجات فوق الصوتية نحو 31 أسبوعاً.

وأظهرت النتائج أن النموذج نجح في اكتشاف جميع حالات المشيمة الملتصقة دون أي نتائج سلبية خاطئة، بينما سجل حالتين فقط من النتائج الإيجابية غير الدقيقة.

كما بلغت حساسية النموذج 100%، مع دقة إجمالية وصلت إلى نحو 88%، وهو ما اعتبره الباحثون أداءً لافتاً مقارنة بوسائل التشخيص الحالية، خاصة أن النموذج اعتمد في تقييمه على بيانات الفحوصات وعوامل الخطورة لدى المريضة، مثل تاريخ العمليات القيصرية.

من جانبها، قالت ألكسندرا هامركويست الباحثة الرئيسية ⁠في الدراسة، إن الفريق متفائل بإمكانات النموذج، مؤكدة أن استخدامه كأداة فحص مبكر قد يساعد في تقليل معدلات المضاعفات والوفيات المرتبطة بهذه الحالة الخطيرة.

ورغم النتائج الواعدة، أشار الباحثون إلى أن النموذج ما يزال بحاجة إلى مزيد من الدراسات والتجارب المستقبلية قبل اعتماده سريرياً على نطاق واسع، لكنهم يرون أنه يمثل خطوة مهمة نحو تحسين الكشف المبكر عن أحد أخطر مضاعفات الحمل.