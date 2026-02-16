غراب مصاب يطرق باب الإسعاف طالباً العلاج

توجه غراب بحر ذكي في شمال غربي ألمانيا إلى قسم الطوارئ في أحد المستشفيات وفي منقاره صنارة صيد عالقة، وبدأ يطرق على الزجاج حتى لاحظه أحد العاملين.

وذكرت الشرطة في بيان أن الطائر المصاب ظل ينقر مرارا على أبواب مدخل الطوارئ في مدينة بريمن الأحد، ما دفع العاملين إلى الاتصال بإدارة الدفاع المدني.

ووصل رجال إنقاذ إلى المكان، وتمكنوا، في ما وصفوه بـ "تعاون ممتاز" مع الطاقم الطبي، من إزالة صنارة الصيد ومعالجة الجرح.

وأُطلق الطائر لاحقا في البرية داخل حدائق المستشفى.

ويعد غراب البحر من الطيور المائية الكبيرة ذات الريش الأسود اللامع، وله عنق طويل ومنقار معقوف حاد. وقالت إدارة الإنقاذ إن طلب الطائر غير المعتاد للمساعدة كان لافتا، إذ إن طيور الغراب البحري عادة ما تكون خجولة وتهاب من البشر.

وأكدوا أن ترك صنارات الصيد عالقة في مناقير الطيور قد يكون خطرا للغاية، إذ قد يؤدي إلى التهابات وألم شديد، بل وحتى إلى النفوق جوعا إذا لم يتمكن الطائر من التغذية بشكل طبيعي.