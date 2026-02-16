بريطاني يكشف كيف تغيرت حياته بعد أن مات سريرياً لمدة 40 دقيقة

نشرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" قصة لافتة للمحامي البريطاني باتريك تشارنلي، الذي عاد إلى الحياة بعد أن توقّف قلبه لمدة 40 دقيقة كاملة، في حادثة قلبت حياته رأساً على عقب.

وبحسب التقرير، كان تشارنلي، البالغ من العمر 39 عاماً آنذاك، يعمل لساعات طويلة خلال فترة جائحة كورونا، قبل أن يتعرض لسكتة قلبية مفاجئة في منزله عام 2021، وانهار تشارنلي وهو أب لطفلين بشكل مفاجئ أثناء جلوسه مع أسرته، نتيجة حالة وراثية في القلب، أدت إلى توقفه بالكامل.

وسارعت زوجته إلى إجراء الإنعاش القلبي الرئوي، فيما طلب طفلاه المساعدة، ورغم فشل محاولات الصدمات الكهربائية المتكررة، لجأ المسعفون إلى حقن الأدرينالين في محاولة أخيرة، قبل أن يعود قلبه للنبض بعد 40 دقيقة من توقفه، وهي فترة وُصف خلالها بأنه كان "ميت سريرياً".

ودخل تشارنلي في غيبوبة استمرت أسبوعاً، وعندما استيقظ اكتشف أنه فقد بصره مؤقتاً نتيجة إصابة دماغية ناجمة عن نقص الأكسجين، كما عانى من اضطرابات في الذاكرة وضعف في القدرة على التركيز وإرهاق مزمن، إضافة إلى هلوسات بصرية مرتبطة بحالة تُعرف بمتلازمة "شارل بونيه".

وبيّن التقرير أن الفحوصات الأولية أظهرت تراجعاً حاداً في قدراته الإدراكية، إلا أن حالته تحسنت تدريجياً مع العلاج، ورغم أنه لم يعد قادراً على العودة إلى عمله السابق كمحامٍ، فإنه غيّر مساره المهني واتجه إلى الكتابة.

ونقلت "بي بي سي" عنه إنه على الرغم من الصعوبات الجسدية والنفسية، يشعر بالامتنان لأنه لا يزال على قيد الحياة، مؤكداً أن التجربة منحته منظوراً مختلفاً للحياة، وجعلته أكثر قرباً من أسرته، وأكثر تقديراً للوقت والعلاقات.

واختتم التقرير بالإشارة إلى أن تشارنلي يعتبر ما حدث له "ولادة جديدة"، موضحاً أنه يفضّل حياته الحالية، رغم قيودها، على نمط الحياة السريع الذي كان يعيشه قبل توقف قلبه.