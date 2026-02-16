نادي برشلونة يوظّف أخصائية نوم من أجل لاعبيه الذين يسهرون حتى الصباح

تعاقد نادي برشلونة الإسباني مع آنا ويست أخصائية نوم لتنضم إلى طاقم المدرب الألماني هانزي فليك لمساعدة اللاعبين على تطوير أدائهم الرياضي من خلال تحسين جودة النوم في فترة الراحة.

وكشفت صحيفة "سبورت" الكاتالونية يوم الأحد أن ويست، التي عملت مع ناديي أرسنال وميلان قبل انضمامها إلى برشلونة، ستكون مسؤولة عن تصميم جداول خاصة لكل لاعب من أجل الحصول على نوم مريح وجيد وذلك لتحسين الأداء الرياضي.

وستركز ويست على مساعدة اللاعبين على إدارة التوتر، تحسين جودة النوم، والاستغلال الأمثل لفترات الراحة من أجل التعافي خاصة مع ضغط المباريات المتتالي.

وعادة ما يلعب برشلونة في التاسعة مساءً بتوقيت إسبانيا وهو ما يجعل اللاعبين ينامون في ساعات الصباح الباكرة وهو ما يخل بروتينهم المعتاد ولهذا تم التعاقد مع آنا.

وكشف البرازيلي رافينيا قبل أيام أن زميله النجم الشاب لامين يامال دائماً ما يكون متعباً لأنه يسهر على هاتفه المحمول لساعات مبكرة من الصباح، بينما ينام زميله المدافع باو كوبارسي عشر ساعات يومياً من أجل التعافي.