هل البوشار صديق لمرضى السكّري ؟

ينتمي البوشار إلى مجموعة الكربوهيدرات المعقدة، وهي نشويات تتحول أثناء الهضم إلى جلوكوز يصل إلى مجرى الدم، ما يؤدي بطبيعة الحال إلى ارتفاع مستوى السكر.

غير أن البوشار يتميز باحتوائه على نسبة جيدة من الألياف الغذائية، التي تبطئ عملية الهضم وامتصاص السكر، وهو ما يقلل من الارتفاع السريع والحاد في مستويات الجلوكوز مقارنة بالأطعمة السكرية أو المصنعة.

ولا يتوقف تأثير البوشار على نوعه فقط، بل يرتبط بدرجة كبيرة بكمية الاستهلاك. فكوب واحد من البوشار المحضر بالهواء يحتوي على كمية محدودة من الكربوهيدرات، في حين أن تناول كميات كبيرة، مثل علب البوشار الضخمة في دور السينما، قد يزود الجسم بكمية مرتفعة من الكربوهيدرات، ما يؤدي إلى ارتفاع ملحوظ في مستوى السكر في الدم.

وينصح خبراء التغذية بالاكتفاء بكميات معتدلة، خصوصا لدى المصابين بالسكري أو من يعانون من مقاومة الأنسولين.

ويختلف تأثير البوشار في مستوى السكر في الدم تبعا لطريقة تحضيره والإضافات المستخدمة. ويعد البوشار المحضر بالهواء، من دون زبدة أو سكر، الخيار الأقل تأثيرا في سكر الدم.

وفي المقابل، تؤدي الإضافات، مثل الزبدة بكميات كبيرة، أو الزيوت المصنعة، أو السكر والكراميل، إلى رفع السعرات الحرارية والكربوهيدرات، وبالتالي زيادة التأثير في مستوى الجلوكوز.

وتصنف الأنواع المحلاة أو المغطاة بالكراميل والشوكولاته ضمن الخيارات الأعلى خطرا من حيث رفع سكر الدم.

ويستند هذا الترتيب لأنواع البوشار، من الأفضل إلى الأسوأ، إلى احتمالية تسببها في ارتفاع مفاجئ في مستوى الجلوكوز في الدم، وذلك وفقا لمؤشر نسبة السكر في الدم. يقيس مؤشر نسبة السكر في الدم مدى سرعة تأثير الطعام في رفع مستوى السكر في الدم.

- البوشار المعد بالهواء (العادي): يتميز هذا النوع الغني بالألياف بأقل تأثير في نسبة السكر في الدم، لأنه خال من السكر المضاف والزيوت المعالجة.

- البوشار بزيت الزيتون أو الأفوكادو: تعمل الدهون الصحية للقلب، إلى جانب الألياف الطبيعية، كعامل موازن لإبطاء امتصاص الكربوهيدرات والحد من الارتفاعات الحادة في مستوى السكر في الدم.

- البوشار المضاف إليه القليل من الزبدة أو بنكهة الجبن: تسبب هذه الأنواع استجابة معتدلة لنسبة السكر في الدم، لأن الدهون والبروتين يساعدان على استقرار مستوى الجلوكوز في الدم، على الرغم من ارتفاع سعراتها الحرارية.

- البوشار المعد في الميكروويف: قد يسهل تسخين البوشار في الميكروويف هضم نشا البوشار، ما يؤدي إلى استجابة أسرع لمستوى السكر في الدم مقارنة بالبوشار المعد بالهواء.

ويمكن لمرضى السكري تناول البوشار ضمن نظام غذائي متوازن، ويفضل تناوله من دون إضافات سكرية، أو مع كميات محدودة من الدهون الصحية، مثل زيت الزيتون، مع مراقبة استجابة الجسم لمستويات السكر بعد تناوله.