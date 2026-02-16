أم ليبية ترمي مولودها في مكبّ القمامة والكلاب الضالة تنهشه أمام عينيها

أقدمت امرأة على التخلص من رضيعها بعد ساعات من ولادته.

وفي التفاصيل نشرت السلطات الليبية حيثيات جريمة صادمة أثارت الرأي العام، حيث أقدمت امرأة على التخلص من رضيعها حديث الولادة بإلقائه للكلاب الضالة بعد ساعات من ولادته.

وأوضحت إدارة البحث الجنائي أن الأم اعترفت بأنها أنجبت طفلها داخل منزلها في مدينة درنة شرق ليبيا، مشيرة إلى أن الحمل كان نتيجة علاقة غير شرعية.

وأفادت المتهمة بأنها وضعت الرضيع في كيس بلاستيكي فور ولادته ثم نقلته إلى مجمع القمامة وألقت به هناك، مؤكدة أنها شاهدت مجموعة من الكلاب الضالة تنهش جسد الطفل دون أن تتدخل.

وبررت الأم فعلتها بأنها جاءت بعد رفض والد الطفل، ابن عمها، الاعتراف بالحمل وتحمل مسؤولية المولود.

واتخذ جهاز البحث الجنائي جميع الإجراءات القانونية بحق الأم والأب، وأحال المتهمين إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات ومتابعة المحاكمة وفق القانون، واصفا الواقعة بأنها تجردت من كل حدود الإنسانية.