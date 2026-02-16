شاب ياباني يحتجز أربع ببغاوات رهائن والشرطة توقفه

أُلقي القبض على رجل ياباني يبلغ من العمر 26 عامًا بعد أن احتجز أربع ببغاوات تملكهن امرأة كرهائن، مهددًا بإيذائهن ما لم تقابله.

ووفقًا لموقع "لايف دور نيوز"، وقع الحادث حوالي الساعة الواحدة صباحًا من يوم 7 فبراير، عندما تواصل المشتبه به، الذي عرّف نفسه بأنه موظف في شركة من أكايو بمدينة نانيو اليابانية، مع امرأة يعرفها في العشرينات من عمرها، تقيم في منطقة أوكيتاما، عبر تطبيق للتواصل عبر الهاتف المحمول.

وقال المحققون إن الرجل حاول الضغط على المرأة لمقابلته شخصيًا، محذرًا إياها من أنه لا سبيل لإنقاذ حيواناتها الأليفة إلا إذا وافقت على تلبية مطالبه.

وجاء في إحدى الرسائل: "لا سبيل لإنقاذ ببغائك إلا بالعودة". وجاء في رسالة أخرى: "لديك أربعة أرواح ستموت لأنه من الصعب رفض طلب صديقك"، قبل أن يضيف المشتبه به: "إذا اعتذرتِ عبر الهاتف الآن، فسأغفر لببغائك".

وبدلاً من الاستجابة للتهديدات، اتصلت المرأة بالسلطات، فتدخل الضباط قبل وقوع أي أذى، وألقوا القبض على الرجل للاشتباه في محاولته الإكراه.

وأفادت الشرطة بأن الرجل اعترف بالتهم الموجهة إليه، وتُجري السلطات حاليًا تحقيقًا في دوافعه والظروف التي أدت إلى الحادث.

ولم يُفصح المسؤولون عما إذا كانت الطيور في خطر مباشر، لكنهم أكدوا أن جميع الببغاوات الأربعة بأمان الآن بعد إلقاء القبض عليه.