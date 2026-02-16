بريطاني يعاني من مشاكل عاطفية يتسبب بقطع الكهرباء عن عشرين ألف منزل

انقطعت الكهرباء عن آلاف المنازل في شمال إنكلترا صباح امس بعد أن تسلق رجلٌ في حالة اضطرابٍ شديدٍ برجَ كهرباء.

وشاهد شهود عيان الرجل، الذي يُعتقد أنه كان يعاني من مشاكل عاطفية، وهو يتسلق البرج الذي يحمل كابلات الضغط العالي في بريغهاوس، غرب يوركشاير.

وفي حوالي الساعة 9:23 صباحًا، أرسلت الشرطة سيارة إسعاف تابعة لخدمة إسعاف يوركشاير إلى الموقع. وصرح متحدث باسم شرطة غرب يوركشاير قائلاً: "تم استدعاء فرق الطوارئ إلى موقع برج كهرباء بالقرب من مرسى بريغهاوس في تمام الساعة 9:15 صباحًا اليوم، بعد ورود بلاغات عن مخاوف تتعلق بسلامة رجلٍ يُزعم أنه تسلق البرج".

"ونزل الرجل من البرج بعد الساعة 11:30 صباحًا بقليل، وتم القبض عليه". وإثر ذلك انقطعت الكهرباء عن عشرين ألف منزل، وفقا لصحيفة "مترو ".

ويمكن أن تكون أبراج نقل الكهرباء قاتلة إذا تم تسلقها دون تدريب، إذ يمكنها أن تصعق شخصًا حتى الموت أو تُصيبه بجروح بالغة في ثوانٍ. والأبراج هي هياكل فولاذية ضخمة منتشرة في جميع أنحاء شبكة الكهرباء في المملكة المتحدة، مصممة لحمل خطوط الكهرباء ذات الجهد العالي.

وفي السابق، تم إنقاذ رجل بعد أن شوهد معلقًا على ارتفاع 60 قدمًا ( 18 مترا )من برج نقل كهرباء. ولا يزال الغموض يكتنف كيفية وصول الرجل، في الثلاثينيات من عمره، إلى برج نقل الكهرباء في هاتون، لانكشاير، عام 2017.

وأظهرت الصور الرجل معلقًا بشكل خطير من سلك كهربائي قبل أن تُشاهد عملية إنقاذ واسعة النطاق لفرق الطوارئ وهي تحاول إنقاذه من خط 275 كيلوفولت.