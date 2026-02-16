نشاط في ظلال «أضواء الشارقة»

تحت مظلة الدورة الـ15 من مهرجان أضواء الشارقة 2026، اختتم مجلس الشارقة الرياضي، بالتعاون مع هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، فعاليات «جري أضواء الشارقة»، الحدث الرياضي المجتمعي الذي يقام تحت شعار «أضواء تعكس حكايتنا»، بمشاركة واسعة من أفراد المجتمع من مختلف الأعمار والجنسيات، في أجواء إيجابية جسّدت الحرص على ترسيخ أنماط الحياة الصحية.

وانطلقت الفعالية من «قرية الأضواء» مقابل مبنى قاعة المدينة الجامعية في الشارقة، حيث أُقيمت مسارات السباق داخل أسوار المدينة الجامعية بمسافات مختلفة، بما أتاح المجال لمشاركة مختلف الفئات والقدرات، من العائلات والمبتدئين إلى العدّائين الأكثر خبرة.