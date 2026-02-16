في معركة سرطان قاتل للنساء.. دواء يحسّن فرص النجاة

قال باحثون إن دواءً تجريبياً، أضيف ​إلى علاج كيماوي متعارف عليه، نجح في تحسين فرص ‌نجاة مريضات مصابات ​بأحد أكثر سرطانات الجهاز التناسلي النسائي فتكاً، وذلك في تجربة سريرية في مرحلتها المتوسطة أُجريت في روسيا البيضاء، وشملت الدراسة 30 امرأة مصابة بسرطان المبيض، ممن توقفت الاستجابة لديهن لأدوية العلاج الكيماوي المعتمدة على البلاتين كخط أول، مع ارتفاع مستويات بروتين في ⁠الدم مرتبط بالسرطان يُعرف باسم «سي إيه - 125».

وتلقى جميع المريضات، اللاتي شملتهن الدراسة، علاجاً قياسياً بدواء «جيمسيتابين»، بينما تلقى نصفهن أيضاً دواء «إليناجين»، الذي تصنعه شركة «كيور لاب أونكولوجي»، على شكل ‌حقنة عضلية تؤخذ مرة واحدة أسبوعياً.

وأظهرت النتائج أن اللواتي تلقين «إليناجين» عشن مدة أطول بشكل ملحوظ، إذ تجاوز متوسط البقاء على قيد الحياة 25 شهراً، مقابل نحو 13 شهراً لدى من ‌تلقين «جيمسيتابين» وحده.

وقال قائد الدراسة، الدكتور سيرجي ​كراسني، من مركز إن.إن ألكساندروف ⁠الوطني للسرطان في مينسك عاصمة روسيا البيضاء: «اللافت في النتائج ليس فقط زيادة فترة البقاء على قيد الحياة، بل تحققها من دون ​آثار ⁠سمية إضافية».