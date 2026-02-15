ضمن زيادة رواتب القطاع العام .. ملك وملكة إسبانيا يكشفان عن زيادة على راتبيهما

أعلن العاهل الإسباني فيليبي السادس وزوجته الملكة ليتيزيا عن ميزانية القصر الملكي لعام 2026، كاشفين عن زيادة رواتبهما بنسبة 1.5%.

ووفق ما أورده موقع "فانيتاتيس" الإسباني، فقد نشرت تفاصيل ميزانية التاج هذا الأسبوع، مؤكدة تحسن الوضع المالي للقصر الملكي، المعروف باسم "لا ثارثويلا"، للعام الجديد.

وتأتي هذه الزيادة في سياق الاتفاق الإطاري الذي أُعلن منتصف يناير بين الحكومة الإسبانية والنقابات لتحسين أوضاع موظفي القطاع العام والخدمات المقدمة للمواطنين.

وينص الاتفاق على رفع رواتب الموظفين العموميين بنسبة 1.5%، وهو ما انعكس أيضًا على مخصصات العاهل الإسباني وزوجته، بحسب مجلة "غالا" الفرنسية.

وبموجب الأرقام الجديدة سيحصل الملك فيليبي السادس على 290 ألف يورو خلال 2026، مقارنة بـ285,689.40 يورو في 2025. فيما سترتفع مخصصات الملكة ليتيثيا إلى 160 ألف يورو، بزيادة تقارب 3 آلاف يورو عن العام السابق.

ومنذ توليه العرش خلفًا لوالده خوان كارلوس الأول، تعهد الملك فيليبي السادس بتعزيز الشفافية المالية داخل المؤسسة الملكية، ومنذ ذلك الحين، درج القصر الملكي على نشر ميزانيته السنوية خلال شهري يناير أو فبراير، في خطوة تهدف إلى ترسيخ الثقة لدى الرأي العام.

ورغم الزيادة، تشير التقارير إلى أن العائلة المالكة أصبحت أكثر تحفظًا في نفقاتها. فبحسب "فاناتيتيس"، لوحظ في الظهورات الرسمية الأخيرة أن الملكة ليتيثيا، المعروفة بذوقها الرفيع واهتمامها بالموضة، تعيد ارتداء ملابس سبق أن ظهرت بها، أو تختار أزياء بأسعار معقولة بدل القطع الفاخرة الجديدة.

وينظر إلى هذا التوجه على أنه رسالة ضمنية تعكس روح التقشف والاعتدال، في ظل أوضاع اقتصادية تشهد تحديات على مستوى إسبانيا وأوروبا.

وتعكس زيادة رواتب الملك فيليبي السادس والملكة ليتيثيا لعام 2026 تطبيقًا آليًا لقرار حكومي يشمل موظفي القطاع العام في إسبانيا، أكثر مما تمثل امتيازًا استثنائيًا.