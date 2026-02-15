انتباهك لها قد ينقذ حياتك .. أعراض تسبق النوبة القلبية بـ 48 ساعة

قد تنقذ حياتك.. علامات مبكرة تسبق النوبات القلبية بـ48 ساعة

حذر أطباء القلب من ظهور إشارات دقيقة يرسلها الجسم قبل وقوع النوبة القلبية بمدة تتراوح بين 24 إلى 48 ساعة.

وأوضح الخبراء أن تضيق الشرايين والتهاب الأوعية الدموية وتراجع إمدادات الأكسجين تؤدي إلى ظهور أعراض جسدية مسبقة، مؤكدين أن رصد هذه التنبيهات والتوجه للرعاية العاجلة يساهم في تلافي حدوث ضرر بالغ في عضلة القلب.

وتبدأ التغيرات الفسيولوجية داخل الدورة الدموية حين يعاني تدفق الدم من انسداد جزئي نتيجة تراكم اللويحات غير المستقرة في الشرايين التاجية، بحسب موقع "تايمز ناو".

وتشهد الساعات الثماني والأربعون السابقة للأزمة زيادة في مستويات الالتهاب داخل الأوعية، مع تذبذب واضح في كميات الدم الواصلة للقلب، مما يضع عضلة القلب تحت ضغط شديد يؤدي إلى انخفاض إمداد الأنسجة بالأكسجين اللازم لعملها بكفاءة.

وتختلف طبيعة الإشارات التحذيرية بين الرجال والنساء؛ حيث يواجه الرجال عادة آلاماً حادة في الصدر، بينما تظهر لدى النساء أعراض غير نمطية تتمثل في الإرهاق الشديد والغثيان وضيق التنفس.

ويؤدي هذا التباين أحياناً إلى تأخر التشخيص لدى السيدات، لعدم ربط هذه العلامات بمشكلات قلبية مباشرة، مما يستوجب الانتباه الدقيق لهذه التغيرات الجسدية فور حدوثها.

وتتنوع العلامات التي تسبق الأزمة القلبية وتشمل الآتي:

الإرهاق غير المبرر: يشكل التعب المفاجئ دون بذل مجهود بدني مؤشرا على صراع القلب لضخ الدم.

انقباض منطقة الصدر: يظهر شعور بالضغط أو الامتلاء أو الحرقان الذي يذهب ويعود، وقد يشبه أعراض عسر الهضم.

ضيق التنفس: يحدث صعوبة في التنفس أثناء الأنشطة الروتينية أو خلال الراحة نتيجة تراكم السوائل في الرئتين.

آلام الأطراف والفك: يمتد الانزعاج أحياناً إلى الذراع اليسرى، الكتفين، الظهر، أو الفك بشكل متقطع.

اضطرابات النوم: يعاني البعض من أرق مفاجئ أو استيقاظ مصحوب بالقلق قبل وقوع الإصابة بمدة قصيرة

وتزداد احتمالات الخطر لدى الأفراد المصابين بداء السكري، ارتفاع ضغط الدم، والسمنة، إضافة إلى المدخنين ومن لديهم تاريخ عائلي مع أمراض القلب، مما يفرض عليهم مراقبة أي تغيرات تطرأ على حالتهم الصحية بشكل دقيق جدا.