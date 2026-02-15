حتى الـ FBI عجز أمامها.. ميزة سرية في الآيفون تجعل من المستحيل اختراقه

كشفت تقارير تقنية عن ميزة حماية فائقة أخفتها شركة آبل داخل هواتف آيفون، تُعرف باسم "Lockdown Mode"، قادرة على تعطيل محاولات الاختراق المتقدمة.

ووفقاً للتقارير، لفتت الميزة الأنظار بعدما نجحت في حماية هاتف صحفي أثناء مصادرة جهازه، حيث فشل فريق الأدلة الجنائية التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) في الوصول إلى محتوى الهاتف بسبب تفعيل هذا الوضع الأمني المشدد.

وتعتمد خاصية "Lockdown Mode" على تقليل وظائف الهاتف إلى الحد الأدنى بهدف إغلاق جميع المسارات المحتملة التي قد يستغلها القراصنة.

وعند تشغيلها، تُفرض قيود صارمة على التفاعل مع التطبيقات والمواقع والأجهزة الأخرى؛ ففي تطبيق الرسائل، يتم حظر معظم أنواع المرفقات، كما تُمنع الروابط ومعاينتها تماماً.

أما مكالمات "فيس تايم" فتقتصر على جهات الاتصال التي تم التواصل معها خلال آخر 30 يوماً، مع تعطيل ميزات مثل "SharePlay" و"Live Photos"، كما تختفي الألبومات المشتركة من تطبيق الصور، وتُزال بيانات الموقع الجغرافي تلقائياً من أي صور يتم إرسالها.

وعلى مستوى الاتصال، يمنع الهاتف الارتباط بشبكات "واي فاي" غير الآمنة، ويحجب الاتصال عبر شبكات الجيلين الثاني والثالث القديمة، ويشترط إلغاء قفل الجهاز قبل الاتصال بأي حاسوب.

ورغم هذه القيود، تستمر الخدمات الأساسية مثل المكالمات العادية والرسائل النصية وخاصية الطوارئ "SOS" في العمل، إلا أن التجربة اليومية تصبح أقل سلاسة بشكل واضح، ما يؤكد أن الوضع مصمم للحالات عالية الخطورة وليس للاستخدام اليومي.

ويمكن للمستخدمين تشغيل "Lockdown Mode" عبر الدخول إلى الإعدادات ثم قسم "الخصوصية والأمان"، واختيار "وضع القفل"، ثم تأكيد التفعيل وإعادة تشغيل الهاتف.

وبمجرد تشغيله، تُطبق القيود فوراً على تطبيقات مثل الرسائل ومتصفح "سفاري" و"فيس تايم"، مع إمكانية تعطيله في أي وقت من خلال الإعدادات.