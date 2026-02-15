أعراض لا تتجاهلها بعد تناول "فيتامين د"

يحذر خبراء تغذية من أن الشعور بالتوعك أو الألم بعد تناول مكملات فيتامين "دي" قد يكون مؤشرا على خلل في توازن العناصر داخل الجسم، رغم شيوع استخدام هذه المكملات لعلاج النقص المنتشر عالميا.

وأوضح أخصائي التغذية مورغان ووكر، في تصريحات لموقع "فيري ويل هيلث"، أن السبب الأكثر شيوعا لهذه الأعراض هو ارتفاع مستوى الكالسيوم في الدم، إذ إن فيتامين "دي" قابل للذوبان في الدهون ويلعب دورا رئيسيا في تنظيم امتصاص الكالسيوم.

وعند تناول جرعات مرتفعة لفترات طويلة، أو حتى جرعات معتدلة لدى بعض الأشخاص الحساسين، قد ترتفع مستويات الكالسيوم وتظهر أعراض مزعجة.

وتشمل علامات زيادة الكالسيوم الغثيان والإمساك والتعب وضعف العضلات والصداع وزيادة العطش والتبول، إضافة إلى ما يوصف بـ"الضباب الذهني".

وفي الحالات الشديدة قد تحدث اضطرابات في نظم القلب أو مشكلات في الكلى. كما أشار ووكر إلى أن نقص المغنيسيوم قد يفاقم المشكلة، لأن الجسم يحتاجه لاستقلاب فيتامين "دي"، وقد يؤدي نقصه إلى أعراض مثل التشنجات العضلية واضطرابات النوم.

ولفت إلى أن الشعور بالتوعك فور تناول المكمل قد يكون ناتجا عن حساسية تجاه مكونات غير الفيتامين نفسه، مثل الزيوت المستخدمة في الكبسولات كزيت الصويا أو جوز الهند أو الذرة. ونصح بالتوقف مؤقتاً عن تناول المكمل عند ظهور الأعراض وإجراء فحوصات دم للتأكد من مستوى الفيتامين والعناصر المرتبطة به.

وشدد ووكر على ضرورة عدم تجاوز الجرعة اليومية البالغة 4000 وحدة دولية إلا بإشراف طبي، محذراً من أن الإفراط في تناوله يزيد احتمالات الآثار الجانبية.