قرار بريطاني بشأن دخول مزدوجي الجنسية إلى البلاد اعتباراً من 25 فبراير

حذرت السلطات البريطانية حاملي الجنسية المزدوجة من احتمال منعهم من دخول البلاد بعد 25 فبراير الجاري ما لم يحملوا جواز سفر بريطانياً ساري المفعول، حسب ما أوردت صحيفة "الجارديان".

يأتي هذا التحذير الصادر عن وزارة الداخلية وسط عشرات الشكاوى من البريطانيين المقيمين أو المسافرين في الخارج، والذين وجدوا أنفسهم فجأةً مُعرَّضين لخطر عدم السماح لهم بدخول المملكة المتحدة.

ونشأت هذه المشكلة بسبب تغيير في إجراءات مراقبة الحدود اعتباراً من 25 فبراير، إذ سيحتاج كل من يسافر إلى بريطانيا إلى تصريح سفر، باستثناء المواطنين البريطانيين أو الأيرلنديين أو من لديهم استثناءات أخرى.

ويتعين على الزوار الذين يقضون فترات إقامة قصيرة التقدم بطلب للحصول على تصريح سفر إلكتروني بتكلفة 16 جنيهاً إسترلينياً.

ولكن، ولأول مرة، سيُلزم حاملو الجنسية المزدوجة بتقديم جواز سفرهم البريطاني للسفر إلى المملكة المتحدة، أو دفع مبلغ 589 جنيهاً إسترلينياً، وهو مبلغ يعتبره الكثيرون باهظاً، مقابل "شهادة استحقاق" تُرفق بجواز سفر جنسيتهم الثانية للصعود إلى الطائرة أو العبّارة أو القطار.