قاتلة هدى شعراوي للشعب السوري: "سامحوني .. كانت تضربني وتجوّعني وتحبسني في الحمّام"

نشرت وزارة العدل السورية، امس السبت، وقائع تمثيل جريمة مقتل الفنانة هدى شعراوي في منزلها بدمشق على يد خادمتها الأوغندية.

وأكدت الوزارة أن القضية يتم متابعتها حتى تحقيق العدالة الناجزة، مشيرة إلى أن هذا الإجراء جاء ضمن إطار التحقيقات المتواصلة التي تسعى الجهات القضائية من خلالها إلى كشف كافة تفاصيل الجريمة بشكل كامل.

وأظهر الفيديو الذي نشرته الوزارة على صفحتها على منصة "إكس"، الخادمة وهي تنهار بأداة حديدية على رأس الفنانة الراحلة عدة مرات وهي على سريرها، فيما ذكرت العاملة الأوغندية أن سبب قتلها للفنانة هو أن الأخيرة طلبت منها عدم الاقتراب من الثلاجة لأنه تم تسميم الاكل فيها. كما أضافت "لأنها سممتني أعتقدت أنه يجب أن نموت سوياً".

وتابعت "بعد ذلك اتجهت إلى المطبخ وتناولت العديد من الأدوية كنت أود الموت، وسكبت الوقود وأخذت منديلا لكنني لم أمت بعدها توجهت إلى السطح وقفزت لكنني لم أمت، وبعدها وجدتني سيدة وأبلغت الشرطة عني".

وتحدثت الخادمة أنه في نوفمبر الماضي حصل سوء تفاهم بينها وبين شعراوي التي رفضت إعطاءها راتبها لترسله إلى أوغندا، وقالت "كانت تسيء معاملتي ولا تطعمني، وتضربني وتحبسني في الحمام".

إلى ذلك، انهارت العاملة المنزلية بالبكاء وعبرت عن ندمها لفعلتها وقالت "لا أدري ماذا أقول للشعب السوري أنا آسفة سامحوني"، مضيفة "لا أدري كيف فعلت ذلك".

كما بينت الخادمة أنها كانت تعمل عند هدى شعراوي منذ السنة الماضية، مؤكدة أنها تعيش معها لوحدها.

يذكر أنه في 29 يناير الماضي، فجع الوسط الفني بخبر مقتل هدى شعراوي الشهيرة بدور "أم زكي" في مسلسل باب الحارة، وكشفت السلطات السورية حينها تفاصيل مقتل الفنانة داخل منزلها، نتيجة اعتداء بأداة صلبة تسببت بنزيف حاد، على يد عاملتها المنزلية الأوغندية، التي غادرت المكان بعد الحادث قبل أن تتمكن الجهات المختصة من إلقاء القبض عليها مساء اليوم نفسه.