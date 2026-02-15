أول رد من أوباما على فيديو ترامب ضده: "مسخرة وقلة حيا"

انتقد الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، "انعدام الحياء" واللياقة في الخطاب السياسي للبلاد، ورد مساء أمس السبت لأول مرة على منشور الرئيس دونالد ترامب الذي صوره هو والسيدة الأولى ميشيل على شكل قردين.

وأثار الفيديو الذي نشر على حساب ترامب في منصته "تروث سوشال" في 5 فبراير استنكاراً من أعضاء الحزبين الجمهوري والديمقراطي على حد سواء. وبينما رفض البيت الأبيض في بادئ الأمر "الغضب المصطنع"، حمّل لاحقاً المسؤولية لموظف قال إنه نشره عن طريق الخطأ.

وفي ختام المقطع الذي يروّج لنظريات مؤامرة بشأن خسارة ترامب انتخابات 2020 لصالح جو بايدن، يظهر وجها أوباما وزوجته ميشيل على مجسمي قردين لثانية تقريباً.

ورد أوباما على المنشور لأول مرة في مقابلة مع مقدم البودكاست السياسي اليساري براين تايلر كوهين نُشرت السبت. وقال أوباما رداً على سؤال لكوهين بشأن الفيديو إن غالبية الأميركيين "يجدون هذا السلوك مقلقاً للغاية"، دون أن يسمي ترامب بالاسم.

وأضاف: "هناك نوع من المسخرة التي تحدث على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى التلفزيون، والحقيقة هي أنه لا يبدو أن هناك أي خجل من هذا الأمر بين الأشخاص الذين كانوا يشعرون سابقاً بأنه يجب عليك إظهار مقدار معين من اللياقة والذوق والاحترام للمنصب، أليس كذلك؟ لقد فُقد ذلك".