ضجة كبيرة بعد ظهور فنان مصري في إعلان لـ "بيع القبور"

أثار الفنان المصري منير مكرم جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهوره في إعلان ترويجي لبيع المقابر. وظهر مكرم في مقطع دعائي يروّج لبيع «المقابر» بأسعار مخفّضة، وقال في بداية الفيديو: «اديني مدفن». في إشارة لبرنامجه الشهير "إديني عقلك" الذي استمر عرضه على التلفزيون المصري في رمضان لأكثر من 8 سنوات.

وأحدث الفيديو ضجة كبيرة، إذ اعتبره البعض محتوى إعلانيًا «غريبًا وغير مألوف»، ووصفوه بأنه خروج عن السياق الفني المعتاد، ويتناول الموت بمنطق تجاري صادم.

وأمام هذا الجدل، رد الفنان منير مكرم على الانتقادات، وأكد أن ما قام به لا يخالف الشرع أو القانون وتساءل: "هل يُحظر علينا قانوناً تقديم إعلانات عن المقابر؟".

كما أضاف: "أمتلك كامل الحرية في ممارسة ما أراه مناسباً، وليس لأحد حق الوصاية عليّ".

كما استنكر حسب موقع "تحيا مصر"، السماح بالإعلانات العقارية للفيلات التي تصل قيمتها لعشرات الملايين، بينما يُهاجم إعلان عن مقابر تُباع بأسعار زهيدة.

يذكر أن الفنان منير مكرم، البالغ من العمر 64 عاماً، كان تخرج في كلية الحقوق بجامعة عين شمس عام 1984وبدأ مسيرته الفنية كمساعد مخرج مسرحي، ثم عمل كمخرج مساعد في أعمال تلفزيونية، وشارك في إخراج مسلسل "درب عسكر".

وشارك في مسلسلات مثل "لن أعيش في جلباب أبي"، و"الضوء الشارد"، و"أم كلثوم"، و"حضرة المتهم أبي"، و"حكيم باشا"، وأفلام مثل "يعقوبيان"، و"دم الغزال"، و"طباخ الريس".