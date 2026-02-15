نظام غذائي يضيف لعمرك 3 سنوات: القهوة للرجال والأسماك للنساء

كشفت دراسة حديثة أجرتها جامعة كوين ماري في لندن عن نتائج جديدة تتعلق بكيفية تأثير التعديلات الغذائية البسيطة على إطالة العمر الافتراضي للإنسان.

وأوضح الباحثون أن الالتزام بنظام غذائي متوازن يقلل مخاطر الوفاة المبكرة بنسبة تصل إلى 24%، مما يمنح الرجال فرصة لإضافة ثلاث سنوات إلى حياتهم، بينما تستفيد النساء بزيادة قدرها 2.3 عاماً.

واعتمد البحث على تتبع الحالة الصحية لنحو 104 آلاف بريطاني في منتصف العمر، ليتضح أن الاستجابة البيولوجية للغذاء تختلف بين الذكر والأنثى، مما يتطلب تخصيصاً دقيقاً للوجبات اليومية لتحقيق أقصى استفادة صحية ممكنة، بعيداً عن الأنماط التقليدية الموحدة.

وأظهرت البيانات المنشورة في دورية "ساينس أدفانسز" أن الرجال يحققون أطول عمر افتراضي عند اتباع حمية تركز على تقليل مخاطر السكري وخفض مستويات السكر في الدم.

وبرزت "القهوة" كعنصر أساسي في نظامهم الغذائي، نظراً لاحتوائها على مضادات أكسدة تحمي الدماغ والقلب والكبد، مما يعزز من قدرة الجسم على مواجهة الأمراض المزمنة.

وفي المقابل، تفوقت النساء صحياً عند تبني نسخة معدلة من حمية البحر المتوسط، تعتمد بشكل أساسي على رفع نسبة البروتين عبر تناول الأسماك، مع ضرورة الاستغناء عن البطاطس.

ويعود ذلك إلى أن الأسماك توفر أحماضاً دهنية ومعادن ضرورية بكهرباء حرارية منخفضة، بينما تتحول الكربوهيدرات الموجودة في البطاطس إلى سكريات داخل الجهاز الهضمي، مما قد يعيق أهداف الرشاقة وطول العمر طويلاً.

واتفقت الدراسة على ضرورة تقليص استهلاك اللحوم الحمراء والمصنعة، والابتعاد عن الدقيق الأبيض والوجبات المقلية والجاهزة لكلا الجنسين.

وأكدت الدكتورة "جينغ سونغ"، المؤلفة الرئيسية للبحث، أن هذه التعديلات تساهم في تراجع احتمالات الإصابة بالسكتات الدماغية، وأمراض القلب، والسرطان، والخرف، مما يجعل الغذاء الصحي وسيلة مباشرة لتعزيز جودة الحياة وبقائها مستقراً.

ويعتمد النمط الأمثل للحياة على دمج المكسرات والبذور والبقوليات كبدائل أساسية، مع التركيز على زيت الزيتون كمصدر رئيسي للدهون.

وأشارت النتائج إلى أن الالتزام بجدول غذائي يتضمن الخضروات والفواكه بشكل يومي يمثل استثماراً حقيقياً في الصحة العامة، ويضمن وقاية ملموسة من التدهور الإدراكي والبدني المرتبط بالتقدم في السن نمطاً سليمأ.