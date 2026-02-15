أسوأ فريق في الدوري الكندي يطلب من مشجعيه الاستحمام قبل حضور مباراته

اعتذر فريق أوشاوا جنرالز الكندي للعبة الهوكي بعد إرسال رسالة إلى حاملي التذاكر الموسمية يطلبون فيها منهم الاستحمام قبل حضور المباراة.

وجاء في الرسالة، التي كتبها جيسون هيكمان، مدير مبيعات التذاكر والخدمات في فريق هوكي الجليد للناشئين: "لضمان تجربة نظيفة ومريحة وممتعة للجميع، نرجو منكم التعاون باتباع بعض ممارسات النظافة البسيطة".

وبعد انتشار الرسالة، التي أُرسلت يوم الثلاثاء، نشر فريق جنرالز بيانًا يوم الخميس على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، جاء فيه: "لقد تحملنا المسؤولية عن الخطأ السابق. ليس من حقنا تجاوز حدودنا كما فعلنا". وأضاف الفريق: "نأسف لهذا الخطأ، ونأمل أن نتجاوزه".

وقالت ليزا مورين، وهي من حاملي التذاكر الموسمية منذ 43 عامًا، لقناة CTV News Toronto إنها لم تتلقَّ رسالة كهذه من قبل. وأضافت : "يجب على الناس أن يكونوا نظيفين عند حضورهم المباراة". من جهته قال هيكمان إنه تلقى شكاوى كثيرة من أشخاص تنبعث منهم رائحة كريهة تشبه رائحة بول القطط، ورائحة الفم الكريهة، وغيرها.

وأعرب عدد من الأشخاص الذين تحدثوا إلى قناة CTV News عن استغرابهم من اضطرار فريق الجنرالات إلى تقديم هذا الطلب. وقال أحدهم: «بصراحة، سأشعر بالحيرة لو تلقيت رسالة تطلب مني الاستحمام قبل الذهاب إلى مباراة. سأعتبر ذلك خطأً».

ويلعب فريق الجنرالات في دوري هوكي أونتاريو. ويملك الفريق حاليًا 12 فوزًا و26 خسارة هذا الموسم، وهو أسوأ سجل في الدوري.