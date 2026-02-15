موظفات دار للمسنين ينظمن "بطولة" للملاكمة بين نزلاء مصابين بالخرف

اتُهمت ثلاث نساء في ولاية كارولاينا الشمالية (الولايات المتحدة) بإدارة بطولة للملاكمة بين كبار السن المصابين بالخرف في دار رعاية للمسنين، وفقًا لما أفادت به الشرطة ومسؤولو الصحة بالولاية.

وتواجه كل من مارلين ماكي، وتوناسيا تايسون، وتانيشيا جوردان، تهمة الاعتداء على أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك لتورطهن المزعوم في تحريض نزلاء دار دانبي هاوس في وينستون-سالم، بولاية كارولاينا الشمالية، على القتال فيما بينهم، حسبما صرحت الشرطة لشبكة "إن بي سي نيوز".

وبدأ محققون من شرطة وينستون-سالم ووزارة الصحة والخدمات الإنسانية في ولاية كارولاينا الشمالية التحقيق في المركز الذي تعمل فيه النساء الثلاث، بعد تلقيهم بلاغًا.

وخلص تقرير صادر عن قسم تنظيم الخدمات الصحية بالولاية إلى أن تحريض ماكي، وتايسون، وجوردان على القتال بين النزلاء وقع في يونيو، وأسفر عن "خنق إحدى النزيلات حتى احمر وجهها ... بينما قام الموظفون بتصوير الفيديو ونشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي". وأفاد تقرير حكومي، نقلاً عن مقطع فيديو للحادثة، أن إحدى النساء الثلاث سُمعت وهي تقول لنزيلة مسنة مصابة بالخرف، كانت تتشاجر مع نزيلة أخرى: "اضربيها في وجهها". وأضاف التقرير أنه سُمعت موظفة أخرى تقول: "هل تُسجلين؟" و"هل سترسلينه لي؟".

وأشار التقرير إلى أن النساء أنفسهن كنّ يلجأن أحيانًا إلى العنف الجسدي مع النزلاء، حيث يُظهر مقطع فيديو إحداهن وهي تعتدي على نزيلة بينما تقوم أخرى بتصوير الحادثة.

وصرح متحدث باسم دار دانبي، بأنه تم فصل النساء الثلاث في يونيو بعد أن علمت الإدارة بالادعاءات.

كما تم تطبيق برامج تدريبية إضافية للموظفين، بالإضافة إلى عملية تدقيق أمني أكثر صرامة لجميع الموظفين الجدد والحاليين في دار دانبي. ومن المقرر مثول ماكاي، وتايسون، وجوردان أمام المحكمة في 14 نوفمبر.