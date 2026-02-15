185 ألف زائر لمهرجان الزهور بالعين

اختتمت بلدية مدينة العين فعاليات مهرجان العين للزهور 2026، الذي أُقيم في «الصاروج بارك»، في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز المشهد الجمالي للمدينة، ونشر ثقافة الزراعة والاستدامة، وسط حضور جماهيري لافت من فئات المجتمع المختلفة، وفي أجواء احتفالية عكست مكانة المهرجان كإحدى أبرز الفعاليات المجتمعية والسياحية في المدينة. واستقطب المهرجان 184 ألفاً و817 زائراً على مدار فترة انعقاده، وتضمن باقة من الفعاليات الترفيهية والثقافية والتعليمية التي جمعت بين المتعة والمعرفة، وأسهمت في ترسيخ مفاهيم الاستدامة البيئية والمشاركة المجتمعية.

وتضمن المهرجان نحو 10 ملايين زهرة من 23 نوعاً مختلفاً.