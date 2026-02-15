روز بيرن تفوز بجائزة «امرأة العام»

اصطف العشرات من المعجبين في شوارع كامبريدج، أول من أمس، للاحتفال بالممثلة الأسترالية روز بيرن، التي كُرِّمت كامرأة عام 2026 من جانب مجموعة «هاستي بودينغ المسرحية» في جامعة هارفارد.

ولوحت بيرن، الحائزة جائزة غولدن غلوب والمرشحة لجائزة الأوسكار عن دورها في فيلم «لو كان لدي ساقان لركلتك»، للجماهير وأطلقت القبلات، بينما كانت سيارتها تشق طريقها ببطء بالقرب من حرم جامعة هارفارد.

وحصلت بيرن، التي شاركت أيضاً في أفلام «بريدزميدز» «ونيبورز» و«داميدجيس» على الجائزة وهي «بودينغ بوت» في حفل شواء احتفالي وحضرت عرضاً مسرحياً لمجموعة «هاستي بودينغ» المسرحية.

وكانت المجموعة قد كرّمت الممثل مايكل كيتون الأسبوع الماضي، بمنحه جائزة رجل العام لعام 2026.

وقدّمت المجموعة المسرحية، التي يعود تاريخها إلى عام 1844، والتي تدعي أنها ثالث أقدم فرقة لاتزال تعمل في العالم، لكيتون جائزة «بودينغ بوت».

وتمنح «هاستي بودينغ المسرحية» جائزة رجل وامرأة العام للأشخاص الذين قدموا إسهامات دائمة ومؤثرة لعالم الترفيه.