المستشار الألماني السابق شولتس: أنوي أن أكتب

أعلن المستشار الألماني السابق، أولاف شولتس، عزمه الكتابة مستقبلاً، لكنه ترك مسألة ما إذا كان سيكتب مذكراته على غرار أنغيلا ميركل مفتوحة.

وقال شولتس (67 عاماً) في تصريحات لصحيفة «راين-نيكار-تسايتونغ» الألمانية، رداً على سؤال حول ما إذا كان يخطط لكتابة مذكراته: «تقدمت إليّ دور نشر بسؤال عمّا إذا كنت أرغب في تدوين ذكرياتي.. على أي حال أنوي أن أكتب».

وكان شولتس صرّح مطلع عام 2025، عندما كان لايزال مستشاراً، بأنه لا يستعجل كتابة مذكراته، مضيفاً آنذاك: «في الوقت الحالي أعمل بشكل مكثّف من أجل أن أتمكن من منح نفسي مزيداً من الوقت قبل كتابة المذكرات».

وكان شولتس في ذلك الحين في خضم الحملة الانتخابية للمنافسة مجدداً على منصب المستشار، بصفته مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي، لكنه خسر في فبراير 2025 الانتخابات العامة المبكرة.

وكانت المستشارة السابقة ميركل، التي تنتمي إلى الحزب المسيحي الديمقراطي، أصدرت في خريف 2024 مذكراتها التي جاءت في نحو 740 صفحة، وأصبحت من أكثر الكتب مبيعاً.

وأرسلت ميركل لشولتس آنذاك نسخة منها بتوقيع «مع أطيب التحيات»، حسبما أعلن الأخير في يناير 2025، مضيفاً في ذلك الوقت: «حتى الآن تصفحت الكتاب قليلاً فقط، لكنني بالتأكيد سأقرؤه».