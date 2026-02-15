براين آدامز يبهر جمهور ليالي السعديات

أحيا نجم الروك العالمي براين آدامز حفلاً موسيقياً مميزاً خلال مشاركته في حفلات ليالي السعديات 2026، إذ أبهر جمهور أبوظبي بصوته المميز وأغانيه الشهيرة وحضوره المفعم بالحيوية.

وقدّم النجم الكندي الحاصل على جائزة غرامي باقة من أغانيه الكلاسيكية التي اشتُهرت على مدى عقود، إلى جانب مجموعة من أعماله الفنية الجديدة. وأدى آدمز عدداً من الأغاني المحببة للجمهور خلال أمسية موسيقية مفعمة بالحيوية والإحساس المرهف ومشاعر الحنين.

ومزج النجم بصحبة فرقته الموسيقية بين أعماله الكلاسيكية الشهيرة وأغنياته الجديدة التي يطلقها في أحدث ألبوماته. وبفضل تفاعله العفوي مع الجمهور من خلال التعليقات الودية، تحولت الأمسية إلى عرض استثنائي تميز بالألفة والأجواء الاحتفالية.

وأشار الفنان إلى إعجابه بالطابع العالمي لأبوظبي، والتنوّع الثقافي الذي لاحظه خلال زيارته. وقال: «خلال الأيام القليلة الماضية، رأيتُ مدى تنوّع هذا المكان. أنا من كندا، وهناك أشخاص من مختلف أنحاء العالم هنا. لذلك، من أينما كنتم، أهلاً بكم في جولة Roll With the Punches في أبوظبي».

وشكّل حفل آدامز محطة لافتة ضمن حفلات ليالي السعديات 2026، التي تواصلت عبر سلسلة من العروض العالمية، على أن يختتمها جون ماير اليوم.