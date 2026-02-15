مغلق اليوم.. رسالة قاسية لروّاد شاطئ شهير في البيرو

تغلق العاصمة البيروفية ليما، اليوم، أحد أكثر شواطئها شعبية، في إجراء استثنائي بررته السلطات بالتلوث الناجم عن القمامة التي يتركها عشرات آلاف الأشخاص الذين يرتادون المكان كل عطلة نهاية أسبوع.

ويستقبل شاطئ أغوا دولسي نحو 70 ألف زائر في كل عطلة نهاية أسبوع.

وقال رئيس بلدية منطقة تشوريوس في ليما ريتشارد كورتيز، لصحافيين «هذا الإجراء وسيلة لتوعية الزوّار بالتلوث الذي يسببونه على الشواطئ».

وسيسمح الإغلاق المؤقت للشاطئ ليوم واحد للفرق بتنظيف الساحل الرملي.

وذكر مسؤولو المدينة التي يسكنها أكثر من 10 ملايين نسمة، إنه يتم جمع نحو 20 طناً من النفايات أسبوعياً في أغوا دولسي، وأضاف كورتيز: «هذا الوضع مستمر منذ سنوات، أفضل رسالة يمكننا توجيهها للزوّار هي إغلاق الشاطئ، يجب ألّا نضطر في نهاية المطاف إلى إغلاقه بشكل دائم».