سياج صاعق بطول 80 كيلومتراً لردع الأفيال

أقامت السلطات في مقاطعة أتشيه الشرقية الإندونيسية سياجاً كهربائياً بطول نحو 80 كيلومتراً في مناطق نائية، لتقليل المواجهات المتصاعدة بين الأفيال البرية والقرويين، وقال رئيس مقاطعة بينارون الفرعية، محمد إسحاق، إنه تمت إقامة سياج صاعق منخفض الفولت عبر ست قرى في بينارون ومقاطعات يربايدي الفرعية المجاورة، بحسب وكالة الأنباء الإندونيسية (أنتارا).

والهدف من السياج هو تخفيف المواجهات السلبية بين السكان والأفيال السومطرية المحمية التي عادة ما تدخل الأراضي الزراعية والمزارع في المنطقة الغابية.

يشار إلى أن الصراع بين الإنسان والحياة البرية مشكلة شائعة في أجزاء من إقليم أتشيه الذي يقع على حدود لوسر إيكوسيستم وهي من الموائل المتبقية للأفيال والنمور السومطرية المُعرضة لخطر الانقراض.

وأدرجت الحكومة الإندونيسية الأفيال السومطرية بين الثدييات الأكثر عرضة للانقراض في البلاد، ويقدر عدد الأفيال السومطرية بما بين 2400 و2800.