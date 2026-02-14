البيت الأبيض لـ«مادورو» في عيد الحب: «خطفت قلبي»

نشر البيت الأبيض رسائل ساخرة بمناسبة عيد الحب، الذي يصادف 14 فبراير من كل عام، كان من بينها رسالة منسوبة للرئيس الأميركي دونالد ترامب، موجهة إلى رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو، الذي تحتجزه الولايات المتحدة. وفي بطاقة حمراء نشرها حساب البيت الأبيض عبر منصة «إكس»، ظهرت صورة لمادورو لحظة القبض عليه، وهو مقيد اليدين ومعصوب العينين. وأرفق الحساب الصورة بعبارة ساخرة جاء فيها: «لقد خطفت قلبي».

وأثار المنشور تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت الآراء بين من اعتبر الخطوة محاولة للدعابة السياسية بمناسبة عيد الحب، ومن رأى فيها تصعيداً رمزياً في الخطاب تجاه كاراكاس.